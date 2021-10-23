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Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ÖZKA lastik fabrikasında, iskeleden düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - - Lastik fabrikasında iskeleden düşen İşçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ÖZKA lastik fabrikasında, iskeleden düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde Başsikele Halil Ağa Sokak üzerinde bulunan ÖZKA lastik fabrikasına ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda iskele üzerinde çalışan S.K. adlı işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. Düşme ile başı ve ayağından yaralanan işçiyi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı

Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı

Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı

Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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