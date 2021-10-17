Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı - Haberler
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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni inşa edilecek kapalı pazar yeri için yoğun bir talep olduğunu bildirdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni inşa edilecek kapalı pazar yeri için yoğun bir talep olduğunu bildirdi.

Lapseki Pazarcılar Derneği tarafından esnafın katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında projeyle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Kapalı pazar yerine diğer vatandaşlarımızdan da çok talep var. 31 Ekim'e kadar süre var. Biz istiyoruz ki pazarcı esnafımız yerlerini alsınlar. 31 Ekim'den sonra da vatandaşlarımızın taleplerini almaya başlayacağız." dedi.

Yılmaz, pazar yerinde 360 kayıtlı esnaf bulunduğunu, 170'nin üretici, 80'nin ise pazarcı esnaf olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte 210 esnaf sebze ve meyve satıcısı 150 esnafta kıyafet, gıda ve zücaciye diye ayrılıyor. Bu esnaflarımız cumartesi günleri ilçe merkezine kurulan halk pazarına gelen esnaflarımız. Semt pazarına ise 93 kayıtlı esnafımız var; bunlardan 38 esnafımız pazarcı, 55 esnafımız üretici, 74 esnaf sebze ve meyve ve 19 esnafımız da kıyafet, gıda ve zücaciye satan esnafımız. Kapalı pazar yeriyle ilgili uzun zamandır çalışmamız sürüyordu. Bu süreçte belediye başkan yardımcılarımız ve personelimiz çok çaba harcadı. Aslında bu proje 3 ay kadar önce bitmişti fakat daha sonra projeyi değiştirerek üst kısmına güneş enerjisi yapmaya karar verdik, proje bu yüzden biraz gecikti."

Ayrıca Yılmaz, projenin kısa sürede içinde başlayarak hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman ile Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas hazır bulundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz esnafa kapalı pazar yeri projesini anlattı - Haberler
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