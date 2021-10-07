Son dakika! Laleli'de sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Ahmet YEŞİLMEN/ Fatih Laleli'de içerisinde 3 milyon Dolar bulunan çantayla yürüyen iki kardeş, iki kişinin gasp girişimine uğradı. Kendilerine doğrultulan iki tabancaya aldırmayan kardeşler, çantayı canları pahasına korudu. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çantalarında 3 milyon dolar bulunan iki kardeş, iş yerlerine gitmek için yürüdükleri sırada silahlı iki kişi tarafından gasbedilmek istendi. İki gaspçının ellerindeki tabancaları doğrulttuğu kardeşler çantayı kaptırmamak için canları pahasına direndi. Çantayı alamayan gaspçılar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

"BANA DA SİLAH DOĞRULTTULAR"

"BÖYLE OLAYLAR YOKTU"

GASP ANLARI KAMERADA