'La Casa de Papel' dizisinin 'Berlin'i sevenlerinin karşısına yazar kimliğiyle çıktı

"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, "Filipo'nun Kitabı" adlı yeni eseri için bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza günü etkinliğine katılarak, sevenleriyle bir araya geldi.