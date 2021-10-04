Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel
Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde suni gölete düşen kuzuyu kurtarmak isterken boğulan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde suni gölete düşen kuzuyu kurtarmak isterken boğulan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz'ın cenazesi, toprağa verildi. Durmaz'ın yakınları, gölet çevresinde önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gökçe Yazı Mahallesi Çiftlik altı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Durmaz, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu, suni gölete düştü. Durmaz, gölete atlayıp kuzuyu kurtarmak isterken dibe battı. Ağabeyi İsmail Durmaz'ın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen itfaiyeye bağlı dalgıçların aramaları sonucu Durmaz'ın cansız bedeni çıkarıldı. Kuzu ise göletten canlı olarak çıkarıldı.

'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Mehmet Durmaz'ın yakını Bayram Aydın, suni göletin arazi sahipleri tarafından oluşturulduğunu belirterek "Buraya göleti yapmışlar. Muhtemelen arazi sahipleri yaptı. Şu anda araştırılıyor. Yaklaşık 8 metre derinliğe sahip. Dün kurtarma çalışmaları sırasında suyun büyük bir kısmı tahliye edildi. Ancak buraya göleti yapan kişi, neden etrafına hiçbir önlem almadı? Böyle bir şey yapılıyorsa etrafı telle çevrilmeliydi. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

?


Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri
Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank
Magazin Gülşen Ezgi Mola Ebru Şallı Kubilay Aka
Spor Marcao Burak Yılmaz Stefan Kuntz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:18:15. #1.17#