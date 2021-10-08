KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Haberler
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KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, başında kar maskesiyle kuzeni Özgür Ergin'in (26) çalıştığı zincir markete giden Mazlum Mermertaş (24), silah tehdidiyle kasadaki 23 bin 845 TL'yi çaldı.

ADANA'da, başında Kar maskesiyle kuzeni Özgür Ergin'in (26) çalıştığı zincir markete giden Mazlum Mermertaş (24), silah tehdidiyle kasadaki 23 bin 845 TL'yi çaldı. Ayağı aksadığı belirlenen Mermertaş'ın, soygundan 4 gün önce de markete geldiği tespit edildi. Mermertaş ile ona yardım ettiği öne sürülen Ergin, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 3 Ekim günü saat 21.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir markette çalışan Özgür Ergin ile Mustafa T. (32), iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen kar maskeli kişi, 'Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin' diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu. Panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür Ergin, iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Ergin, 23 bin 845 TL'yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polise bildirdi. O anlar marketteki güvenlik kameralarına yansıdı.

KUZENİ ÇIKTI

İhbar üzerine markete gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını, soygundan 4 gün önce de yine markete geldiğini tespit etti. Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür Ergin'in kuzeni Mazlum Mermertaş olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür Ergin'in, kuzeni Mazlum Mermertaş'a 'Müsaitim, gelebilirsin' mesajı gönderdiği öğrenildi.

TABANCAYI GÖMMÜŞLER

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum Mermertaş'ı Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki evinde, kuzeni Ergin'i de Acıdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Marketin kasasından aldığı paranın bin 345 TL'sini harcadığı belirtilen Mermertaş'ın, kalanını ise olayda kullandığı tabanca ile evinin bahçesine gömdüğü tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mazlum Mermertaş tutuklandı, Özgür Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi.

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KUZENİNİN ÇALIŞTIĞI MARKETİ SOYDU, AKSAYARAK YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Haberler
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