KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler KUTSO ve DPÜSEM'den Dijital Pazarlama Eğitimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğindeki Dijital Pazarlama eğitimi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğinde gerçekleştirilen Dijital Pazarlama eğitimi çevrim içi olarak tamamlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, salgın döneminde KUTSO Akademi eğitimlerinin, çevrim içi devam ettiğini, şartlar uygun olduğunda yüz yüze yapılabileceğini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın'ın sunumuyla düzenlenen eğitimde, dijitalleşmenin önemi, son yıllardaki dijital dönüşümün sosyal ve ticari hayata etkisi, işletmelerin dijital ortamlara uyumu, bu uyumun sağlanması için öneriler, dijital pazarlamanın avantajları ve önemi gibi konularda bilgiler verilerek katılımcıların soruları cevaplandı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 28 Ekim 2021, Perşembe/ 10 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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