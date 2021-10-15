Kütahya'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kütahya'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kütahya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan, aralarında bir avukatın da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan, aralarında bir avukatın da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul, Denizli ve Niğde'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden avukat Ş.G, ile A.K. ve Ö.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlılar, Meydan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dobur'un (68) 18 Haziran 2020'de telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 800 bin liralık altınının çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kütahya'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'daki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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