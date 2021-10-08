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Kütahya'da orman yangını çıktı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Balıköy beldesi yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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