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Kütahya'da "Motivasyon ve Eğitim Tırı"nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da

Motivasyon ve Eğitim Tırı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği köylerdeki çocukları eğlendirdi.

KÜTAHYA (AA) - Motivasyon ve Eğitim Tırı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği köylerdeki çocukları eğlendirdi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, depremden en çok etkilenen Beşkarış köyünde kurulan konteyner evlerin önünde etkinlik yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, program kapsamında, depremin yoğun olarak hissedildiği Aydınlar, Genişler, Alibey ve Murathanlar'daki okullarda öğrenim gören öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırarak yüzlerini güldürdü.

Armağan, gazetecilere, düzenledikleri programın çocuklara büyük yarar sağladığını söyledi.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Armağan, "Deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımız gerçekten çok sarsılmışlardı. Deprem ve salgının etkisiyle moralleri düşmüştü. Moral ve motivasyonlarını artırmak için onların yanında olduk. Onların yanında bulunmak bizleri de çok mutlu etti. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek dünyalara bedeldi. Artık onlar korkularıyla değil mutluluklarıyla birlikte yollarına devam edecekler."

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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