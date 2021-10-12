Kütahya'da hakemler sezonu açtı

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şubesi gerçekleştirdiği programla hakem ve gözlemcilerinin 2021- 2022 futbol sezonunu açtı.

TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, Kütahya Halil Akkaş Stadyumu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, uzun bir salgın sürecinde amatör maçlardan yoksun kaldıklarını belirtti.

Amatör kulüplerin yeniden sahalara çıkacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Arıcı, şunları kaydetti:

"Uzun bir salgın süreci nedeniyle amatör maçlardan yoksun kaldık. Bu ayın sonunda amatör maçlarımız da başlayacak. Amatörde görev yapan hakem ve gözlemci kardeşlerimiz de bu sürecin içinde yer alacaklar. 2021-2022 futbol sezonunda tüm teknik heyete, antrenörlerimize, futbolcu kardeşlerime, idarecilerimize bunun yanında hakem ve gözlemci kardeşlerimize başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Programa katılan Belediye Başkanı Alim Işık ise Kütahya'nın bir spor ve futbol kenti olduğunu söyledi.

Hakemlerin futbol müsabakalarındaki rollerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Işık, "Emekler, hayaller, umutlar, dökülen terler bir hakemin düdüğüne bağlı olmamalı. Hakemlerimiz olması gereken ne ise düdüğü öyle çalmalı diye düşünüyorum. İnşallah bu sezon öyle olacak, hepimizin sağlıklı, sıhhatli yaşayacağı bir sezon olur. Belediyemiz olarak sporcusundan hakemine, gözlemcisinden alt yapı kulüplerine kadar ne yapabileceksek elimizden geleni yapacağımıza dair gönlünüz ferah olsun." ifadelerini kullandı.

TFFHGD Kütahya Şubesi Dernek Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Hasan Küpeli de yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, plaket takdimi ve hakemlerin açılış antrenmanıyla sona erdi.