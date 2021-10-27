KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda sahilden 75 kilogram atık toplandı

AYDIN Kuşadası'nda, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmaları kapsamında kıyı temizliği yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahilden 75 kilogram atık toplandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, çevreci bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Kentte, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı'nın sonbahar ayağı kapsamında kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve TÜRÇEV gönüllüleri katıldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte marina yanındaki 221 metrelik kıyı şeridinde sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıklar toplandı. Kıyı temizliği çalışmasında28 kilogramı plastik, 21 kilogramı cam, 15 kilogramı metal, 11 kilogramı kağıt olmak üzere toplam 75 kilogram atık elde edildi. Çalışma kapsamında ayrıca 9 bin sigara izmariti ile 3 bin metal kapak toplandı. Atıklar türlerine göre sınıflandırıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine tabi tutulması içinKuşadası Belediyesi yetkililere teslim edildi. Çalışması sonrası sahil tertemiz oldu.

Kıyı temizliği çalışmasından önemli veriler elde ettiklerini belirten TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, "Bugün Kuşadası'nda Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmalarının ikincisini gerçekleştirdik. Daha önce Kuşadası'nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında aynı etkinliği yapmıştık. Türkiye'de Aydın ile birlikte Antalya, Kocaeli ve Muğla'da da düzenliyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde bize destek veren Belediye Başkanımız Ömer Günel'e TÜRÇEV adına çok teşekkür ediyorum. Çalışma sayesinde çevreye hangi atığın daha çok zarar verdiğini belirleyebiliyoruz. Kış ve ilkbahar dönemlerinde de kıyı temizliği etkinliği yapacağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan vekili Emre Fazlılar ise " Temiz bir çevre, temiz bir Kuşadası için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi ve TÜRÇEV ekipleriyle marina yanındaki sahil şeridinde Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmaları kapsamında kıyı temizliği yaptık. Toplam 75 kilogram atık toplandı" diye konuştu.