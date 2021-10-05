Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı - Haberler
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Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan Kuşadası Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile 'Acil Yardım Hattı' iş birliği protokolü imzaladı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kadına yönelik şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan Kuşadası Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile 'Acil Yardım Hattı' iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile şiddet veya istismara maruz kalan Kuşadalı kadınlar, hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için federasyonun acil yardım hattını arayabilecek.

Kuşadası Belediyesi, kentte kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve şiddetle mücadelede kadınlara destek olmak amacıyla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladı. İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen imza törenine TKDF Başkanı Canan Güllü, TKDF Kuşadası Temsilcisi Mehlike Hepdemir, Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile Kuşadası Kadın Platformu üyeleri katıldı. Protokole göre şiddet veya istismara maruz kalan Kuşadalı kadınlar, hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için federasyonun acil yardım hattını arayabilecek. Ayrıca TKDF 3'er aylık periyotlarda düzenleyeceği bilgilendirme raporlarıyla, Aydın Büyükşehir veya Kuşadası Belediyesi ilçe sınırlarındaki hangi bölgelerde ve ne oranda vaka yaşandığıyla ilgili istatistikleri de ilgili birimlerle paylaşacak.

Protokolün imza töreninde konuşan TKDF Başkanı Canan Güllü, Kuşadası Belediyesi'nin kadın dostu politikalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Federasyon olarak bu yıl Ege kıyılarındaki ilçe belediyeleri ile protokol imzalayıp ağımızı genişletiyoruz. Kuşadası Belediyesi de hiç düşünmeden bizimle ortaklık kurmaya adım attı. Bu nedenle Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz aynı zamanda 'Kuşadası'ndan hattımıza ne kadar şikayet geldi, şikayet hangi mahalleden geldi ve şikayeti yapan kişinin sorunu nasıl çözüldü?' gibi başlıkları da kapsadığı için kadına yönelik şiddet kapsamında bir veri bankası çalışması da olacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Kentimizde yaşayan kadınların yönetime katılmaları, sosyal ve ekonomik hayat içerisinde aktif bir şekilde yer alabilmeleri ve tüm hizmetlere kolayca ulaşabilmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen günlerde modern ve ferah bir Kadın Danışma Merkezi'miz hizmete girecek. Alt katı kreş, üst katı danışma merkezi olacak. Yine başka bir mahallemizde de anne-bebek merkezi yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak kadınların her zaman yanındayız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı

Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı

Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı

Kuşadası Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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