Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte poz vermesi

Bakan Kurum ve Erbaş'ın toplantı salonuna geçmesi

Toplantı salonundaki katılımcılar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında konuştu. (1)