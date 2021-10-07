Kurum: 'Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir' - Haberler
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Kurum: "Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte poz vermesi Bakan Kurum ve Erbaş'ın toplantı salonuna geçmesi Toplantı salonundaki katılımcılar Kur'an-ı Kerim...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte poz vermesi

Bakan Kurum ve Erbaş'ın toplantı salonuna geçmesi

Toplantı salonundaki katılımcılar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında konuştu. (1)

Kurum: Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir

Kurum: Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir

Kurum: Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir

Kurum:
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kurum: 'Camiler, insana hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğreten mekteplerdir' - Haberler
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