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KURTULMUŞ: GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE OLUŞMAMASI İSTENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Niçin PYD/YPG, sadece Suriye'ye değil Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek silahlı terör örgütü haline getiriliyor' Bu soruların cevabı;

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Niçin PYD/YPG, sadece Suriye'ye değil Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek silahlı terör örgütü haline getiriliyor' Bu soruların cevabı; güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması ve bu problemlerle meşgul edilmesidir? dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ordu'da, 20 ilden gelen partililerle 'Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, bazı güçlerin kendi imkan ve güçlerini en yüksek noktaya çıkarmaya çalıştığı siyasi dönemin içine girildiğini söyledi.

'İLERLEME İSTEMEYEN ÇOK SAYIDA KÜRESEL GÜÇ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ'

Birçok değişkenin kilit noktasının Türkiye olduğunu belirten AK Parti'li Kurtulmuş, 'Birden çok değişkenin işin içerisinde olduğu, dünyanın her tarafında bazı güçlerin kendi imkan ve güçlerini en yüksek noktaya çıkarmak için canhıraş bir siyasi mücadele verdiği dönemin içine giriyoruz. Bu siyasi dönemin 2-3 tane kilit noktası vardır ki bunların hepsinin de merkezi Türkiye'dir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi bütün bu siyasi mücadelelerin, küresel rekabetin merkezlerinden biridir. Balkanlar bu siyasi mücadelenin merkezindedir. Kafkaslar bu siyasi mücadelenin merkezlerinden bir tanesidir ve bütün bu mücadelelerin orta noktasında olan da Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yeni gelişmekte olan denklemler içerisinde bir büyük aktör olarak, büyük bir güç aktörü olarak ayağa kalmasını, güçlü bir şekilde ilerlemesini istemeyen çok sayıda küresel merkezin olduğunun hepimiz farkındayız' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİNDEKİ PROBLEMLERLE BOĞULMASI İSTENİYOR'

AK Parti'li Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Önümüzdeki dönemde bu siyasal denklemlerin ne kadar karışacağına, ne kadar çok Türkiye üzerinde ve çevresinde etkiler çıkaracağına hep beraber şahit olacağız. Sadece son 10 yıl içinde bölgemizdeki siyasal ülkeler içindeki çalışmaları göz önünde bulundurduğunuz zaman ne demek istediğimiz daha iyi anlarsınız. Suriye paramparça hale getirilmiş. Irak siyaseten bölünmüş, Libya parçalanmış. Yemen ikiye bölünmüş. Zaten Balkanlar yönetilemez bir hale getirilmişti ve Kafkaslar'da da yeni bir güç mücadelesinin içerisine girilmişti. Ayrıca Doğu Akdeniz'de ve özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege'de Yunanistan üzerinden de Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalıştırılmıştı. Yunanistan'ın sesi niye bu kadar çok artıyor' Niye Türkiye'de petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinden birileri rahatsızlık duyuyor? Niçin PYD/YPG, sadece Suriye'ye değil Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek silahlı terör örgütü haline getiriliyor? Bu soruların cevabı; güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması ve bu problemlerle meşgul edilmesidir. Bu çerçevede AK Parti siyasi hareketi bütün bu oynanan oyunların farkındadır. Bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilmektedir. Kimin taşeron, kimin buralarda kullandığı gruplar olduğunu fevkalade farkındadır ve bu mücadelenin güçlü Türkiye istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi kadrodur.?

ÖZHASEKİ: BİZİM SİYASETİMİZ HİZMET SİYASETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise 'Bizim siyasetimiz eser, hizmet siyasetidir. 20 yıl önce başlayan erdemli hareketi olarak devam eden ve ilk seçimde iktidar olduğumuz bu süre içinde hem genel idarede hem de yerel yönetimlerde sessiz bir devrim yaşandı. Bütün AK Parti ailesi başını dik tutabilir. Her yerde övünerek, vicdanen rahat bir şekilde yaptıklarımızı anlatabilir' diye konuştu.

KURTULMUŞ: GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE OLUŞMAMASI İSTENİYOR

KURTULMUŞ: GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE OLUŞMAMASI İSTENİYOR

KURTULMUŞ: GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE OLUŞMAMASI İSTENİYOR

KURTULMUŞ: GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE OLUŞMAMASI İSTENİYOR
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