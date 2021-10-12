'Küresel Güvenlik Forumu 2021' Doha'da başladı - Haberler
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"Küresel Güvenlik Forumu 2021" Doha'da başladı

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinden siyasetçiler, akademisyenler ve uzmanları buluşturan Küresel Güvenlik Forumu'nun 2021 toplantıları Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinden siyasetçiler, akademisyenler ve uzmanları buluşturan Küresel Güvenlik Forumu'nun 2021 toplantıları Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Forum bu yıl "İş Birliği ve Rekabet Arasında Uluslararası Güvenlik: Rekabetin Zorlukları ve İş Birliği Beklentileri" temasıyla düzenleniyor.

Soufan Güvenlik Danışmanlığı Merkezi ve Katar Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Akademisinin iş birliğiyle gerçekleştirilen forumun açılışını Katar Başbakanı Halid Bin Halife Al Sani yaptı.

Üç gün sürecek forumda çevrimiçi ve fiziki toplantılara katılacak isimler arasında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han da yer alıyor.

Foruma birçok ülkeden devlet yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda güvenlik uzmanı, akademisyen ve gazeteci de iştirak ediyor.

Farklı bölgelerdeki sorunlar ele alınıyor

"Küresel Güvenlik Forumu 2021"in ilk oturumuna çevrimiçi katılan Ruanda Devlet Başkanı Kagame, yaptığı konuşmada, Afrika'ya yönelik dış müdahaleleri eleştirdi.

Kagame, "Afrika, Afrikalılar tarafından yönetilmelidir. Afrika topraklarında rekabet eden dünya güçleri bu gerçeğe saygı göstermelidir." dedi.

Hükümetlerin çözümlerin merkezinde olmadan dış yardımların kalıcı barışı sağlayamayacağını belirten Kagame, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının adil bir şekilde dağıtılmamasının adaletsizliğin biçimlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Forumun ikinci oturumuna yine çevrimiçi katılan ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas ise konuşmasında, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve henüz aşırılık yanlısı terör örgütlerinin herhangi bir faaliyetini görmediklerini söyledi.

ABD'nin sunduğu kredi ve hibelerin yüzde 7,5'ini terörle mücadeleye ayırdığını kaydeden Mayorkas, "kışkırtıcı söylemleri, sosyal medyadaki sahte haberler i ve aşırılık yanlılarıyla mücadele etmek için para akışını takip ettiklerini" dile getirdi.

İlk kez 2018'de düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu, her yıl dünyanın farklı bölgelerinden devlet adamı, uzman, akademisyen ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Küresel Güvenlik Forumu 2021 Doha'da başladı

Küresel Güvenlik Forumu 2021 Doha'da başladı

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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