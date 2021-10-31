Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Bartın arasında zengin florası, endemik bitki türleri, ormanları ve şelaleleriyle her mevsim ilgi çeken Küre Dağları, sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.

Küre Dağları'nın Kastamonu tarafındaki bölümü havadan görüntülendi.

Küre ve İnebolu ilçeleri arasındaki ormanlık alanlar yeşilden sarı ve kahverengine dönen renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahip Küre Dağları, sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Ormanın içinden kıvrılarak uzanan yollar ise bir nehir yatağını andırıyor.