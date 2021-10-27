ORDU (Haberler.com) - Geçtiğimiz günlerde yaşanan skandal olayla ilgili ilk açıklama Orduspor 1967 Kulüp Başkanı Savaş Şimşek'ten geldi. Emniyet güçlerine seslenen Şimşek, olayın aydınlanacağını düşündüğünü söyledi. Peki, Kuranı Kerim'i konfeti yapma olayı nedir, nerede oldu?

KURANI KERİM'İ KONFETİ YAPMA OLAYI NEDİR?

Şimşek, "Yeni stadımızın heyecanını yaşarken talihsiz hadise yaşadık. O konfetiler arasında sahaya nasıl atıldığı bilemediğimiz Kur'an-ı Kerim'den ayetler, Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağı parçaları atıldı. Şehrimizin böyle bir provokasyonla anılması en çok bizi, daha sonra şehrimizi, bütün Ordulu hemşerilerimizi ve tüm ülkeyi üzmüştür. Ben emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Üzerlerine düşeni yaptıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞEHRE VE KULÜBE MAL EDİLEMEZ"

Olayın şehir ve kulüple ilgisi olmadığını belirten Başkan Şimşek, "Niyeti bozuk kişilerin yaptığı bu hareketi öncelikle kulübümüze ve daha sonra Ordu halkına mal edilmesini doğru bulmuyoruz. Suçlar bireysel veya birkaç kişiyle işlenir. Ama bunu şehre ve kulübe mal etmek çok uygun bir dil değildir" ifadelerini kullandı.

"ORADA 5 BİN İNSAN VARDI"

Statta 5 bin izleyici olduğunu vurgulayan Başkan, "4 tane insanı alıyorsunuz. Orada 5 bin insan vardı. Hepsi sonuçta suçlu mu veya beraber mi yaptılar bu işi? 4 tane insanın alınmasının sebepleri nelerdir? Suçluysa cezalarını çeksinler ama değillerse neden kamuoyuna 4 kişinin ismi verilerek, bu olay bir tarafa çekilmeye çalışıldı. Orada tüm şehir var. Ordu şehri böyle bir şeyi kabul eder mi? Bizim şehrimiz böyle bir olayı ne kabullenir, ne yapar, ne de bunun olmasına müsaade eder. Kulüp olarak biz bu konunun üzerine gidiyoruz. Ben şehrimizden birilerinin bu kadar art niyetli olabileceğini düşünmüyorum. Bizim şehrimiz vatanına, milletine, bayrağına, Kur'an'ına sadık bir millettir. Bunu her zaman göstermiştir, gösterecektir. Suçlu varsa bulunsun, cezasını çeksin. Devletimizin bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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