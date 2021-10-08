Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Haberler
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Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Elazığ'da cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

Türkiye genelinde yağışların azlığı ve sıcakların artması sonucu baraj ile göllerdeki sularda azalma meydana geldi. Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Elazığ İl Müftülüğü tarafından tarihi Harput Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de yağmur duası yapıldı. Camide "Su Hayat ve Şifa Kaynağımız" başlıklı hutbe okunurken, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı. Cuma namazının ardından cami imamı Hacettin Yılmaz tarafından yağmur duası okundu.

Tarihi Ulu Cami'de bugün cuma namazı sonrasında ellerin semaya kalktığını aktaran Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demipolat, "Rabbim inşallah rahmetini eksik etmez. Yağmurunu ve karını bu yıl bol verir ve çiftçilerimiz, Elazığ'ımız ve ülkemiz sevinir. Çünkü barajlar boş. Bu sebepten dolayı yağmur duasına çıkalım dedik. Elazığ Müftülüğümüz ile görüştük ve bugün duamızı yaptık. Duamıza katılan herkesten Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

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Haber: Kuraklığın etkisini gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Haberler
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