Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti MYK üyesi Metin Külünk, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin davetlisi olarak Viranşehir'e geldi.

AK Parti MYK üyesi Metin Külünk, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin davetlisi olarak Viranşehir'e geldi. Ekinci, Külünk'ü Alakonak Mahallesinde ağırladı.

AK Parti MYK üyesi Metin Külünk, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin daveti ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitti. Ekinci, Külünk'e bir plaket taktim etti. Ekinci, ilçede yapılan çalışmalar hakkında MYK üyesi Külünk'e bilgi verdi. Başkan Ekinci, ilçede yapaxağı çalışmalar hakkında bilgi vererek projelerini anlattı. AK Parti MYK üyesi Metin Külünk ise davet için Ekinci'ye teşekkür etti. Viranşehir'i yakından takip ettiğini ifade eden Külünk, ilçede yapılan çalışmalar için Başkan Ekinci'yi tebrik etti. Külünk, Başkan Ekinci'ye her zaman destek olacaklarını ve projeleri için yardımcı olacaklarını ifade etti.

Başkan Ekinci "MYK üyesi sayın Külünk bizleri kırmayıp, davetimiz ile ilçemize geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattık. Bizlere destek sunacağını söyledi. İlçemiz için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ŞANLIURFA

Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi

Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:46:19. #1.11#