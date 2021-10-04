Külünk, Viranşehirli vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti MYK üyesi Metin Külünk, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin davetlisi olarak Viranşehir'e geldi. Ekinci, Külünk'ü Alakonak Mahallesinde ağırladı.

AK Parti MYK üyesi Metin Külünk, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin daveti ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitti. Ekinci, Külünk'e bir plaket taktim etti. Ekinci, ilçede yapılan çalışmalar hakkında MYK üyesi Külünk'e bilgi verdi. Başkan Ekinci, ilçede yapaxağı çalışmalar hakkında bilgi vererek projelerini anlattı. AK Parti MYK üyesi Metin Külünk ise davet için Ekinci'ye teşekkür etti. Viranşehir'i yakından takip ettiğini ifade eden Külünk, ilçede yapılan çalışmalar için Başkan Ekinci'yi tebrik etti. Külünk, Başkan Ekinci'ye her zaman destek olacaklarını ve projeleri için yardımcı olacaklarını ifade etti.

Başkan Ekinci "MYK üyesi sayın Külünk bizleri kırmayıp, davetimiz ile ilçemize geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattık. Bizlere destek sunacağını söyledi. İlçemiz için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ŞANLIURFA