Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi - Haberler
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Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi Hatay'da 18 yaşındaki Mehmet Kayıkçı, kendi yaptığı kuluçka makinesini satıp aldığı parçalarla kendi motosikletini ve arabasını yaptı Kayıkçı: "Hayallerimden vazgeçmeyerek bu noktaya kadar geldim" Hatay'ın Defne ilçesinde...

DEFNE, HATAY (İHA) - Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi

Hatay'da 18 yaşındaki Mehmet Kayıkçı, kendi yaptığı kuluçka makinesini satıp aldığı parçalarla kendi motosikletini ve arabasını yaptı

Kayıkçı: "Hayallerimden vazgeçmeyerek bu noktaya kadar geldim"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet Kayıkçı, kendi yaptığı kuluçka makinesini satıp aldığı parçalarla kendi motosikletini ve arabasını yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

10 yaşından beri maddi imkansızlıklarına rağmen çalışmaktan ve proje üretmekten geri kalmayan Kayıkçı, sonunda hayali olan araba ve motosikletini yaptı.

Üniversiteye hazırlanan Mehmet Kayıkçı, "Kümes hayvanlarına merakımdan dolayı kuluçka makinesi yaptım ve kendi hayvanlarımı üretmeye başladım. Araba ve mekaniğe ilgimden dolayı kendi arabamı yapmak istedim. Kendi sermayem olmadığı için kuluçka makinesini sermayeye dönüştürdüm ve kendi arabamı yaptım. Kendi imkanlarım ile yapabildiğimi yaptım. Kendi motorum da neden olmasın deyip kendi motosikletimi de yaptım" dedi.

Bu projeleri yaparken çoğu insandan olumsuz yorum aldığını söyleyen Kayıkçı, "Benim küçüklüğümden beri bunlara merakım vardı. Sıkıntılı bir süreçten sonra kendi arabamı yaptım. Şu an aklımda güzel projeler var ama maddi ve manevi imkansızlıklardan kaynaklı yapamıyorum. Evde yaptığım bu projeler hayatıma çok şey kattı ve ben bu hayallerden vazgeçmeyerek bu noktaya kadar geldim" diye konuştu.

Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi

Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi

Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi

Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi - Haberler
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