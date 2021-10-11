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Kozan Belediyesi Lezzet Festivali'nde yöresel ürünler standı ile sahne aldı

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Kozan Belediyesi Lezzet Festivali'nde yöresel ürünler standı ile sahne aldı

Kozan Belediyesi Lezzet Festivali'nde yöresel ürünler standı ile sahne aldı Kozan Belediyesi, bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşen '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, yöresel ürünler standı açtı.

KOZAN, ADANA (Habermetre) - Kozan Belediyesi Lezzet Festivali'nde yöresel ürünler standı ile sahne aldı

Kozan Belediyesi, bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşen '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, yöresel ürünler standı açtı.

Kozan Belediyesi tarafından açılan stantta yer alan coğrafi işaretle tescilli Kozan Portakalı ve Kuytucak Narı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken nar ekşisi, erişte, karakılçık bulguru, portakal lokumu, reçeli, kantaron yağı ve tarihi dokuların ahşap işlemeler de yer aldığı hediyelik ürünler yoğun ilgi gördü.

Kozan Belediyesi Yöresel ürünler merkezinde hazırlanan ürünler ile festivalde görücüye çıkan Kozan Belediyesi'nin İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, "Kozanlı kadınların ürettiği el emeği ve yörenin lezzet değerini taşıyan ürünlere ilginin yoğun olmasının mutlu edici olduğunu kaydetti.

Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, Kozan'ın lezzetlerini Adana'ya taşıdıklarını kaydederek, "Standımızda pekmez çeşitleri, portakaldan üretilen ürünler, nar şerbeti, zeytin, nar kolonyası ve çok fazla ürün ile Adanalıların karşındayız. Beklentimizin üzerinde bir ilgi var ve çok mutlu olduk. Kozan'ın ve değerlerinin tanıtımı için güzel bir etkinlik oldu. Kozanlı olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

11. 10. 2021

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Haber: Kozan Belediyesi Lezzet Festivali'nde yöresel ürünler standı ile sahne aldı - Haberler
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