Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman Destinasyonu alternatif turizmle öne çıkıyor

Toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş,İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, İş-Kur İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Kahraman, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Çöl, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üy. Hatice Ulusoy, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üy. Mahmut Yıldıztekin, Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, Turizmci Zafer Sarılı, Köyceğiz Turizm Derneği Başkanı Mustafa Ilık, Hamitköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi BaşkanıMehmet Karaçay, Köyceğiz Balı Sahibi Ramazan Özçakır, Özçakır Bal Süleyman Tunahan Özcan, Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şahin, Sarıgerme Hilton Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göcen, Dalyan Kaunos Deniz Taşıma Kooperatifi Başkanı Ümit Şahin, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üy. Haşim Kafalı, YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, TİGEM Müdürü Adem Kalaycı, Dalaman Kapıkargın Tarımsal Turizm Tanıtma Kooperatifi Başkanı İlyas Önder, Dalaman Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Özkan Kılavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Osman Engindeniz, Şube Müdürü Özcan Cambaz, Turizm Danışma Büro Sorumlusu Namık İlhan, Dalyan Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, Hilton Dalaman Otel Genel Müdürü Ali Kaya, TUI Hotels and Resort Genel Müdürü Erol Arruş, Yücelen Hastaneleri Erdinç Gürsoy katıldı.

Köyceğiz Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda Köyceğiz Ortaca ve Dalaman'ın ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı Turizm sektörünün altyapı ve üstyapısını geliştirecek projelerle Köyceğiz Ortaca Dalaman destinasyonunu turizmde hak ettiği yere getirmek için yapılan çalışmaların hızlandırılarak çözüme ulaştırılacağını söyledi.

Kaunos Anti Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük'ün Kazı ve Restorasyon çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirmede Kaunos Antik Kentindeki çalışmaların Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Turizm Bakanlığı ve MUÇEV tarafından desteklendiğini belirterek desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması için ayrıca proje yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Ufuk Çörtük Kaunos Kral Mezarları için proje çalışmalarında sona gelindiğini önümüzdeki günlerde koruma, konservasyon ve restorasyon uygulamalarının başlayacağı bilgisini verdi.

Köyceğiz Ortaca Dalaman destinasyonunda da nihai hedefin 4 mevsim turizm olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, bölgede spor turizminin mutlaka daha ileri bir seviyeye getirilmesi gerektiğini söyleyerek, bölgenin özellikle rafting, kano, paddle boat, yelken, sörf gibi su sporlarına başkent olması için altyapı çalışmalarına başlandığını, kazandırılacak tesislerin bölge gençlerine su sporları eğitimi vermesinin yanında spor turizmi için de kullanılacağını vurguladı.

Muğla'nın sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması, turizm gelirinin daha da arttırılması böylelikle Muğla ve Ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla turizmin dört mevsime yayılması çalışmalarının yapıldığını, dört mevsim turizm konusunda tüm destinsyonlarda aynı kararlılığı gördüğünü belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı "Hep birlikte iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalarla hedefimize ulaşacağız. Çalışmalara destek veren, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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