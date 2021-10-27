Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da çocuk ve gençlere aşı çağrısı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Palalı, aşısız gençlerin hem kendi hem de ailelerindeki gebe, bebek ve yaşlıların hayatlarını tehlikeye attığı söyledi.

Türkiye'de 18,9 oranıyla en genç nüfus oranına sahip Şanlıurfa'da 15-24 yaş grubunda 392 bin 480 kişi bulunuyor. Kovid-19 aşılama oranında yüzde 52,2 oranıyla kırmızı kategoride bulunan tek il olan kentte, yürütülen çalışmalara rağmen aşılama oranında istenilen rakamlara ulaşılamadı.

Bu nedenle özellikle aşı olmayan çocuk ve gençler, hastalığı ağır geçirmenin yanında taşıyıcı olarak aile bireylerine hastalığı bulaştırıyor.

"Çocuk ve gençlerimiz gönül rahatlığı ile aşı yapabilirler"

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Palalı, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın çocuk ve genç sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Kentte Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılamasında uygun gördüğü 12 yaş üzeri çocuk ve gençlerin randevusuz bir şekilde aşı olabildiğini hatırlatan Palalı, "Çocuklarımız ve gençlerimiz aşıya ilgi gösteriyorlar ama istediğimiz düzeyde değil." dedi.

Çocukların doğumundan itibaren belirli aşıları yaptırdığını anımsatan Palalı, Kovid-19 aşısının da bu aşılardan bir farkının bulunmadığını vurguladı.

Çocuklukta yapılan aşıların da Kovid-19 aşısının da yan etkilerinin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Palalı, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgınıyla yaklaşık 2 yıldır mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın bazen çekinceleri olabiliyor. Özellikle çocukluk ve genç dönemlerinde kalp iltihabından korkabiliyorlar fakat özellikle şunu belirtmekte fayda var, aşıya bağlı yan etki, hastalıktan oluşan etkilerden, zararlardan ihmal edemeyeceğimiz kadar daha düşük. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda 12 yaş üstündeki çocuklarımız ailelerinin rızasıyla gönül rahatlığıyla, güvenle aşılarını yapabilirler. Hem il merkezinde hem ilçelerimizde sabit ve mobil ekiplerimizle aşılarımızı yapabiliyoruz."

"Kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstü çocuklar aşılanmalı"

Palalı, okulların açılmasıyla birlikte çocuk ve gençlerde Kovid-19 hastalığının son bir aydır daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.

Hastalığın önüne ancak aşıyla geçilebileceğini ifade eden Palalı, şöyle konuştu:

"Aşı bu salgına karşı elimizdeki güçlü bir silah. 12 yaşını geçmiş tüm çocuklarımızın aşılanmasını bekliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz aşılandıkları takdirde hem okullarına hem de sosyal hayatlarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam edebileceklerdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz hastalığı daha çok ayakta geçiren kesimin içerisinde yer alıyor. Şiddetli enfeksiyondan ziyade taşıyıcı olabiliyorlar. Özellikle okulların açılmasından sonra çocuk ve gençler kalabalık ortamlara girebiliyorlar, hastalığı evlerine taşıyorlar. Evlerde de gebe, yaşlı, kronik hastalığı olanlar ve bebekler bu hastalığı daha şiddetli geçirebiliyor. Bunun için çocuk ve gençlerimizin aşılanması evdeki yaşlılarımızı, gebelerimizi ve yeni doğmuş bebeklerimizi korumamız açısından çok çok önem arz ediyor. Özellikle 12 yaş üstü çocuklara kronik rahatsızlığı olan varsa muhakkak ve muhakkak güvenle aşılanmaları gerekli. Bu, hem çocuklarımızın sağlığı hem de evdeki diğer bireylerin sağlığı açısından gerekli."

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