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Kos açıklarında sürüklenen tekne Bodrum'a çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kos açıklarında sürüklenen tekne Bodrum'a çekildi

Yunanistan Kos adası açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Bodrum'a güvenli bir şekilde çekildi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Yunanistan Kos adası açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Bodrum'a güvenli bir şekilde çekildi.

Bodrum-Kos arasında dümen arızası yapan 30 metre boyunda ve içinde 4 kişi bulunan tekne, Kara Ada açıklarındaki Türk karasuları sınırında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 botunca yedeklenerek Bodrum'a emniyetli bir şekilde çekildi. - MUĞLA

Kos açıklarında sürüklenen tekne Bodrum'a çekildi

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Haber: Kos açıklarında sürüklenen tekne Bodrum'a çekildi - Haberler
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