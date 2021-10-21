Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve Şehit Yakınlarımızı Misafir Ettik

KONYA (Habermetre) - Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ile şehit yakınları Feyza Özyoldaş ve Faik Öztürk, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali Özkan, Dernek Başkanı Pekdemir ve misafirleri ile beraber şehit yakınlarımız ve gazilerimize sunulan hizmetleri değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Dernek Başkanı Pekdemir'e teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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