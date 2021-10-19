Konya Milletvekili Halil Etyemez'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Milletvekili Halil Etyemez'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Milletvekili Halil Etyemez'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehditkar dili, vesayetçi zihniyetin ürünüdür ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehditkar dili, vesayetçi zihniyetin ürünüdür ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Etyemez, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlar ve devlet memurları ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları ve devlet memurlarını açıkça tehdit ettiğini belirten Milletvekili Halil Etyemez, şunları kaydetti:

"CHP lideri, önceki konuşmalarında öğretmenlerimizi, çiftçilerimizi ve toplumumuzun birçok kesimini hedef alarak tehditler savurmuştu. Son olarak yayınladığı videoda ise devletimizin şerefli bürokratlarını ve memurlarını hedef alarak kendince tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehditkar dili, vesayetçi zihniyetin ürünüdür ve asla kabul edilemez. Her seçimde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetle elde edemediği başarıyı tehditle elde etmeye çalışmaktadır."

Bürokrasiyi, seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmanın vesayetçi zihniyetin bir ürünü olduğunu ifade eden Milletvekili Etyemez, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunduğu açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu, darbeci zihniyete özlem duymaktadır. Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Siyaset dürüst yapılmalıdır. Siyasetçi doğru ve doğruyu konuşan olmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili, siyaseti kirletmektedir. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum; devletimizin şerefli bürokratlarını, memurlarını, çiftçilerimizi, öğretmenlerimizi kısacası toplumumuzun her kesimini tehdit etmeyi bırak. Cesaretin varsa hain terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye bu tehdit dilini kullan. Aziz milletimiz, Kılıçdaroğlu'nun bu tehditkar dilini ve kirli siyasetini yakından biliyor ve takip ediyor. Milletimiz, bu kirli siyasete asla prim vermedi, vermeyecektir. Milletimiz, toplumun her kesimini tehdit eden ancak terör örgütlerine tek laf edemeyenleri 2023'de yine hüsrana uğratacaktır."

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title