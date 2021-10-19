Konya Milletvekili Halil Etyemez'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehditkar dili, vesayetçi zihniyetin ürünüdür ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Etyemez, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlar ve devlet memurları ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları ve devlet memurlarını açıkça tehdit ettiğini belirten Milletvekili Halil Etyemez, şunları kaydetti:

"CHP lideri, önceki konuşmalarında öğretmenlerimizi, çiftçilerimizi ve toplumumuzun birçok kesimini hedef alarak tehditler savurmuştu. Son olarak yayınladığı videoda ise devletimizin şerefli bürokratlarını ve memurlarını hedef alarak kendince tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehditkar dili, vesayetçi zihniyetin ürünüdür ve asla kabul edilemez. Her seçimde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetle elde edemediği başarıyı tehditle elde etmeye çalışmaktadır."

Bürokrasiyi, seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmanın vesayetçi zihniyetin bir ürünü olduğunu ifade eden Milletvekili Etyemez, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunduğu açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu, darbeci zihniyete özlem duymaktadır. Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Siyaset dürüst yapılmalıdır. Siyasetçi doğru ve doğruyu konuşan olmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili, siyaseti kirletmektedir. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum; devletimizin şerefli bürokratlarını, memurlarını, çiftçilerimizi, öğretmenlerimizi kısacası toplumumuzun her kesimini tehdit etmeyi bırak. Cesaretin varsa hain terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye bu tehdit dilini kullan. Aziz milletimiz, Kılıçdaroğlu'nun bu tehditkar dilini ve kirli siyasetini yakından biliyor ve takip ediyor. Milletimiz, bu kirli siyasete asla prim vermedi, vermeyecektir. Milletimiz, toplumun her kesimini tehdit eden ancak terör örgütlerine tek laf edemeyenleri 2023'de yine hüsrana uğratacaktır."