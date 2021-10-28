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KONYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KONYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde AFAD verilerine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TUZLUKÇU, KONYA (DHA) - KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde Afad verilerine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bildirildi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Tuzlukçu ilçesinde saat 00.38'de 4.0 büyüklüğünde, 9.62 kilometre derinlikte deprem meyana geldi. Deprem, merkez üssü Tuzlukçu'nun yanı sıra bazı ilçelerde de hissedildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tuzlukçu ilçemiz ve çevresinde depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Allah beterinden korusun" dedi.

KONYA,


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