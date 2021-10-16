Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan açık kasa kamyonet, takla atıp karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen hafif ticari otomobille çarpışan kamyonet ters dönerken, kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Uğur İçcan (51) idaresindeki 07 YPD 71 plakalı Mitsubishi marka açık kasa kamyonet, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet karayolunda savrulduktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. O esnada karşı yönden seyir halinde olan Ali Adem Yiğit (26) idaresindeki Fiat marka 07 ART 278 plakalı hafif ticari otomobille çarpışan kamyonet ters döndü. Kazada, her iki araç sürücüsü ile açık kasa kamyonette yolcu olarak bulunan Muhammet Emin Ayhan (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - MANİSA