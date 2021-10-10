Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi - Haberler
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Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

AA / Serkan Gök - Haberler | Güncel
Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen belediye işçisi defnedildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen belediye işçisi defnedildi.

Değirmendere Yalı Mahallesi Dörtyol mevkisinde, K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren Gölcük Belediyesi işçisi Ramazan Çar'ın (41) cenazesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, evli olduğu öğrenilen Çar'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları katıldı.

Önceki gün husumetli olduğu K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayan Çar, olay yerinde hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ise dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

AA / Serkan Gök - Son Dakika Haberleri
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