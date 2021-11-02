Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı - Haberler
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Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması D-100 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması D-100 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ankara yönüne giden Ayhan K. idaresindeki 34 DE 7390 plakalı boş dorse takılı tır, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin üzerine çıkan tır, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ayhan K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, tırın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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