Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması sona erdi - Haberler
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Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması sona erdi

AA / Serkan Gök - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması sona erdi

Kocaeli'de 9 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması sona erdi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 9 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odasının destekleriyle Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus'tan 90 olta balıkçısı katıldı.

Yarışlar sonunda erkekler kategorisinde Evren Tamer birinci, Engin Özkan ikinci, İtalya'dan katılan Marko Musia üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Dila Gençer birincilik, Gülmelek Topal ikincilik, Hollanda'dan katılan Miranda Williams üçüncülük elde etti.

Dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

Törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem katıldı.

AA / Serkan Gök - Son Dakika Haberleri
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