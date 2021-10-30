Knockout City yeni nesil konsollar için 4K/120 FPS güncellemesi alıyor - Haberler
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Knockout City yeni nesil konsollar için 4K/120 FPS güncellemesi alıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Knockout City yeni nesil konsollar için 4K/120 FPS güncellemesi alıyor

Ücretsiz yükseltme, PS5 ve Xbox One'da Knockout City'nin sahipleri herkes için 2 Kasım'da sunulacak.

EA'nın dodgebrawl oyunu Knockout City, 4K görseller ve 120 FPS'e kadar destek de dahil olmak üzere Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarından en iyi şekilde emin olmak için güncelliyor.

Oyuncular, güncelleme 2 Kasım'da yayına girdiğinde ayarlar menüsünden Performans ve Kalite modları arasından seçim yapabilirler.

  • PlayStation 5: 60FPS'de yerel 4K veya 120FPS'de 1440p (4K'ya kadar ölçeklenmiş)
  • Xbox Series X: 60FPS'de yerel 4K veya 120FPS'de 1620p (4K'ya kadar ölçeklenmiş)
  • Xbox Series S: 60FPS'de 1440p veya 120FPS'de 1080p

Velan Studios, oyuncuların PS5 ve Xbox Series X/S'de daha zengin bir grafik deneyimi için sabırsızlandığını söylüyor.

Knockout City yeni nesil konsollar için 4K/120 FPS güncellemesi alıyor

Dokular da geliştirildi. Daha yüksek doğruluk dokuları daha önce yalnızca PC ve Xbox One X'te mevcuttu, ancak bu güncellemeyle PS5 ve Xbox Series X/S'e genişleyecek. Stüdyo, bu ince değişiklik, rakibinizin peşinden koşarken neredeyse dikkatinizi dağıtabilecek bir gerçekçi ortam yaratabileceğini söylüyor.

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Knockout City yeni nesil konsollar için 4K/120 FPS güncellemesi alıyor

Yeni nesil güncellemeler, Knockout City'yi PS5 veya Xbox One'dan (Japonya hariç) satın alan herkes için ücretsizdir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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