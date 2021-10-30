Knockout City yeni nesil konsollar için 4K/120 FPS güncellemesi alıyor

EA'nın dodgebrawl oyunu Knockout City, 4K görseller ve 120 FPS'e kadar destek de dahil olmak üzere Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarından en iyi şekilde emin olmak için güncelliyor.

Oyuncular, güncelleme 2 Kasım'da yayına girdiğinde ayarlar menüsünden Performans ve Kalite modları arasından seçim yapabilirler.

PlayStation 5: 60FPS'de yerel 4K veya 120FPS'de 1440p (4K'ya kadar ölçeklenmiş)

Xbox Series X: 60FPS'de yerel 4K veya 120FPS'de 1620p (4K'ya kadar ölçeklenmiş)

Xbox Series S: 60FPS'de 1440p veya 120FPS'de 1080p

Velan Studios, oyuncuların PS5 ve Xbox Series X/S'de daha zengin bir grafik deneyimi için sabırsızlandığını söylüyor.

Dokular da geliştirildi. Daha yüksek doğruluk dokuları daha önce yalnızca PC ve Xbox One X'te mevcuttu, ancak bu güncellemeyle PS5 ve Xbox Series X/S'e genişleyecek. Stüdyo, bu ince değişiklik, rakibinizin peşinden koşarken neredeyse dikkatinizi dağıtabilecek bir gerçekçi ortam yaratabileceğini söylüyor.

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Yeni nesil güncellemeler, Knockout City'yi PS5 veya Xbox One'dan (Japonya hariç) satın alan herkes için ücretsizdir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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