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KKTC'de "Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı" gerçekleştirildi

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca "Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021" yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca "Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021" yapıldı.

Gazimağusa'da Palm Beach bölgesindeki tatbikatın seçkin gözlemci gününü, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, diğer askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, tatbikatta olağanüstü bir gayret ve çaba sarf edildiğini, ekiplerin birlikte uyum içinde hareket ettiğini söyledi.

Tatbikata katılan tüm unsurları tebrik eden Tatar, KKTC'de, Türkiye'nin de verdiği desteklerle altyapının güçlendirildiğini vurguladı.

Tatar, tatbikatta teknolojinin imkanlarının araç gereç ve insan kabiliyetine eklenmesiyle doğal afet, su taşkını, deprem, yangın gibi çeşitli felaketlerde insanların sağlığı ve güvenliği için ne gibi olağanüstü hazırlıklar yapıldığını izlediklerini ifade etti.

Tatbikatta helikopter, gemi, hücumbotu ve diğer araç gereçlerle en zor şartlarda insanların kurtarılması için yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini belirten Tatar, bu gibi olaylara hazırlıklı olunduğunu gördüklerini dile getirdi.

Yapılan hazırlıkların, teknolojinin gelişmesiyle artırıldığına işaret eden Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının envanterindeki araç gerecin de kendisini etkilediğini kaydetti.

Tatar, "Halkımıza ve devletimize verdiğimiz güvenle yolumuza devam ediyoruz." diyerek, bu tür çalışmaları artırmanın ve halka güven vermenin görevleri olduğunu söyledi.

Tatbikat, eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla düzenlendi

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay'ın anlatımı eşliğinde tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, bu gibi durumlarda iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

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AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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