KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı Açıklaması - Haberler
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KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı Açıklaması

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, parti olarak erken seçime hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, parti olarak erken seçime hazır olduklarını açıkladı.

UBP meclis grubu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Saner başkanlığında toplandı.

Saner, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile boşalan milletvekilliği için ara seçim yapılması gerekliliği ortaya çıktığını ve kendilerinin de o dönemde erken seçim yapılması için öneride bulunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı'na bugün hükümetin istifasını sundukların belirten Saner, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın izleyeceği yol çerçevesinde biz UBP olarak erken seçime hazırız." dedi.

Saner, 30-31 Ekim'de gerçekleşecek UBP kurultayının ardından seçime gidilebileceğini dile getirerek, "Parti olarak hiçbir tereddüdümüz yoktur. Meclis görevini tamamlamıştır ve erken seçim kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Saner, UBP meclis grubunun 6 Şubat'ta erken seçim yapılması ve hükümetin istifası konusunda uzlaşı sağladığını aktardı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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