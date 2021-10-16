Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kızlarına mektup yazdığı için davalık olduğu çifti pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçtiğimiz 9 Mayıs'ta İzmit Şahinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahinler köyünde çiftçilik yapan Mehmet A. (53), Serkan (45) ve Gülersen Akarsu (42) çiftin kızlarına mektup yazarak, evlerinin bahçesine attı. Mektup sebebiyle aralarında husumet başlayan Mehmet A. ve Akarsu çiftçi mahkemelik oldu. Zaman zaman Akarsu ailesi ile tartışama yaşayan Mehmet A., 9 Mayıs'ta tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Serkan'ın kızı K. Akarsu, bana doğru bakınca bana ilgisi olduğunu düşündüm"

Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu'nun öldürülmesi olayına ilişkin iddianame hazırlandı. Mehmet A. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan Mehmet A., maktuller ile 5 yıldır husumetli olduğunu ifade ederek, "Maktullerle husumetimiz tarlama sınır olan 2 adet tarlayı satın almaları ile başladı. Kadastro gelerek taşlarla sınırları belirledi. Serkan taşları söküp atınca kendisini uyardım ancak o bana ağza alınmayacak küfürler etti. Bir süre sonra da o olay da kapandı. Bir gün Serkan'ın kızı K. Akarsu, elinde tavuklarla yanıma gelerek tavukları kesmemi istedi. K. Akarsu, bana doğru bakınca bana ilgisi olduğunu düşündüm. Eşimi kaybettiğim için K. Akarsu ile evlenmek istediğime dair isimsiz bir mektup yazarak evlerinin bahçesine attım. Cevap gelmeyince ikinci bir mektuba ismimi yazarak bahçelerine bıraktım. Bu olay sonrasından benden şikayetçi oldular ve cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım" dedi.

"Vuralım şunu, öldürelim"

Olaydan önce hayvanları ile birlikte Serkan Akarsu'nun tarlasından geçtiğini belirten Mehmet A., "Olay günü hayvanları eve götürüyordum. Yanlarından geçerken Gülseren bana hitaben "yine mi buradan geçiyorsun?" dedi ve kocasına "vuralım şunu, öldürelim, al silahı yanına" dedi. Ben yoluma devam ederken arkamdan taş atarak beni kovalamaya başladılar. Hayvanlarım olay yerinde kaldı. Evden ruhsatsız tabanca mı alarak hayvanlarımı geri almaya gittim. Önce korkmaları için havaya doğru bir el ateş ettim ama onlar bana saldırmaya devam ettiler. Eşi kocasına "vur lan şunu" deyince ben de o an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim. Beni amacım sadece onları korkutmaktı" diye konuştu.

"İki kez müebbet hapis istemi"

Hazırlanan iddianamede, Serkan ve Gülseren Akarsu'nun cansız bedeninde toplam 20 adet saçma yarası bulunduğu belirtilerek, sanık Mehmet A.'nın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - KOCAELİ