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Kızılırmak otlağa dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

- Kızılırmak otlağa dönüştü Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü.

SİVAS (İHA) - - Kızılırmak otlağa dönüştü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü

SİVAS - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü.

Sivas'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen bin 355 kilo metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor. Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan, nehirde su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı. Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprünün ayaklarını ise otlar sardı. Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu. Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerde görüntüsüyle korkutuyor. Alarm veren Kızılırmak'ta ki korkutan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kızılırmak otlağa dönüştü

Kızılırmak otlağa dönüştü

Kızılırmak otlağa dönüştü

Kızılırmak otlağa dönüştü
İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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