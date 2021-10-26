Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Başkan Acar, projeleri inceledi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapımı süren projeleri yerinde inceledi.

Aksoy ve Acar, Millet Bahçesi, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 kişilik pansiyon evi, Çerkeş ve Güdül yol ayrımı kavşak projesi, yeni jandarma park alanında inceleme yaptı.

Kaymakam Aksoy, ilçedeki şantiyelerin olası ihtiyaç ve sorunlarının hızlı çözüm için belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aksoy, kasım ayının 3. haftasında Çerkeş Kavşağı'nın tamamlanarak ulaşıma açılacağını kaydetti.

Başkan Acar ise yollarıyla, parklarıyla, meydanlarıyla, caddeleriyle Kızılcahamam'ın artık daha güzel olduğunu belirtti.