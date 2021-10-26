Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Başkan Acar, projeleri inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Başkan Acar, projeleri inceledi

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Başkan Acar, projeleri inceledi

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapımı süren projeleri yerinde inceledi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yapımı süren projeleri yerinde inceledi.

Aksoy ve Acar, Millet Bahçesi, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 kişilik pansiyon evi, Çerkeş ve Güdül yol ayrımı kavşak projesi, yeni jandarma park alanında inceleme yaptı.

Kaymakam Aksoy, ilçedeki şantiyelerin olası ihtiyaç ve sorunlarının hızlı çözüm için belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aksoy, kasım ayının 3. haftasında Çerkeş Kavşağı'nın tamamlanarak ulaşıma açılacağını kaydetti.

Başkan Acar ise yollarıyla, parklarıyla, meydanlarıyla, caddeleriyle Kızılcahamam'ın artık daha güzel olduğunu belirtti.

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Başkan Acar, projeleri inceledi

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Başkan Acar, projeleri inceledi

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika! MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title