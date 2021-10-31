ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Kızılay Haftası Üsküdar'da yürüyüş ile kutlandı

İSTANBUL - Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı koordinasyonunda Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Üsküdar'da yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı koordinasyonunda Üsküdar'da yürüyüş gerçekleştirildi. Üsküdar Kaymakamlığı'nda başlayan yürüyüş, Üsküdar meydanında bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'nde son buldu. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı. Yürüyüş sonrası Üsküdar meydanında bulunan Kızılay mobil kan bağış noktasında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kızılay Üsküdar Şube Başkanı Dr. Mustafa Karadeniz, "29 Ekim- 4 Kasım arası bizim Kızılay Haftamız. Türkiye'nin her yerinde hatta yurtdışında temsilciliklerimizin olduğu ülkelerde de kutluyoruz. Üsküdar'da da İstanbul Şube Başkanlığı ile birlikte yürüyüş yaptık. Güzel bir katılım oldu. Üsküdar Meydanı zaten Kızılay faaliyetleri için çok uygun bir yer. Burada Kızılay Mobil Kan Merkezimiz de var. Türkiye'de en fazla kan alınan meydan burası" dedi.