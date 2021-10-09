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Kırşehir'de Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

Kırşehir Müftülüğünce 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konferansı düzenledi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğünce 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konferansı düzenledi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, din görevlilerinin, sadece ezan okumak ve namaz kıldırmakla yetinmeyip toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan, insanların derdiyle dertlenen, model kimseler olduğunu anımsattı.

Salgın hastalık döneminde de milletin manevi ve sosyal hayatlarına rehberlik edildiğini, salgınla mücadelenin ilk gününden itibaren hep sahada olduklarını hatırlatan Yaman, camilerdeki asli görevlerinin yanı sıra, Vefa Sosyal Destek Grubu ve filyasyon ekiplerinde fedakarlıkla görev alındığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç de din görevlilerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, "Bu görev heyecansız olmaz. Sürekli kendimizi yenilemeyi, fedakarlığı ve çalışmayı gerektirir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Mehmet Yaman, emekli imamlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Kırşehir'de Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

Kırşehir'de Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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