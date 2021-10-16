Kırşehir'de AFAD tarafından çeşitli kuruluşlara farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Kırşehir'de AFAD tarafından çeşitli kuruluşlara farkındalık eğitimi verildi

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de AFAD tarafından çeşitli kuruluşlara farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin kent merkezinde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin kent merkezinde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çalışanlarına afet farkındalık ve tahliye tatbikatı eğitimlerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "2021 Türkiye Afet Eğitim yılı" etkinlikleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ile özel kuruluşlar işbirliği içerisinde, kent genelinde afet farkındalığın arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Eğitimlerde çevredeki riskler, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken "çök-kapan-tutun" hareketinin önemi, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, afet ve acil durum çantası, barınma ve toplanma alanları konularında eğitim verildiği aktarılan açıklamada, farkındalık eğitimlerin de yangın, ilk yardım, bina güvenliği, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sisteminin de anlatıldığı da kaydedildi.

Kırşehir'de AFAD tarafından çeşitli kuruluşlara farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de AFAD tarafından çeşitli kuruluşlara farkındalık eğitimi verildi

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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