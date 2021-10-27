KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARINDAN BELEDİYEMİZE ZİYARET

KIRŞEHİR (Habermetre) - Belediyelerin gelirlerinin artırılması için bilgi alışverişinde bulunmak üzere belediyemize gelen Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Hamza Çam ve Asaf Kayaoğlu, Belediye Başkanımız Demirhan Elçin'i makamında ziyaret ederek bir süre Belediyecilik üzerine sohbet ettiler.

Başkan Elçin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile belediyecilikle ilgili tecrübelerin karşılıklı paylaşarak verimli toplantıların gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaret, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcılarının, Başkan Elçin'e, Neşet Ertaş plaketi vermesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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