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Kırsal altyapıda yoğun mesai

Habermetre - Haberler | Toplum
Kırsal altyapıda yoğun mesai

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu Alaçam ve Yakakent ilçelerinde incelemelerde bulundu.

YAKAKENT, SAMSUN (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu Alaçam ve Yakakent ilçelerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. Her hafta sonu ilçeleri ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Demir, mahalle muhtarları başta olmak üzere bölge halkıyla da görüşüp sorun ve taleplerini dinliyor.

Alaçam İlçesinde Belediye Başkanı İlyas Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir ile birlikte yenilenen Bafra Caddesi ve Uzunkıraç Mahallesi grup yolunda 10 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Demir, daha sona Zincirlikuyu Sokak'ta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Alaçam'ın ardından Yakakent ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ile AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz da eşlik etti. Başkan Demir, burada genişletme çalışmaları yapılan Sarıgöl Mahallesi, 17 kilometrelik Mutaflı-Kayalı mahalleleri grup yolundaki çalışmaları inceledi.

Daha güçlü bir altyapı hedefi doğrultusunda 17 ilçede tüm ekip ve ekipmanları ile çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şöyle konuştu:

"Samsun'un 17 ilçesinde özellikle kırsal mahalle yollarını daha konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Kilometrelerce yol yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yakakent'ten Terme'ye, Asarcık'tan Salıpazarı'na, Vezirköprü'den Ayvacık, Ladik, Havza'ya kadar bütün ilçelerimizde altyapı problemini ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de ulaşım yatırımlarından asla taviz vermiyoruz. Her alanda tüm birim ve ekiplerimizle aralıksız yoğun bir gayret gösteriyoruz. "

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