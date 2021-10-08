Kırmızı Oda Keklik kimdir? Kırmızı Oda Keklik hikayesi nedir? Ayta Sözeri kimdir?
Kırmızı Oda dizisine bu hafta Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri katılıyor. Konuk oyuncu olarak katıldığı Kırmızı Oda dizinde Keklik karakteri de merak konusu oldu. 46. bölüm fragmanında 'Bizim gibiler düşmeyegörsün, tekme vuranın çok oluyor.' cümlesi ile hikayesine giriş yaptı ve izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Keklik kimdir? Kırmızı Oda Keklik hikayesi nedir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Ayta Sözeri hayatı ve biyografisi nedir?
Kırmızı Oda Dizisi bu akşamcı bölümünde diziye dahil olan Keklik karakteri ve hikayesi dizi hayranları tarafından merak edildi. Kırmızı Oda Keklik rolünü canlandıran Ayta Sözeri merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Keklik kimdir? Kırmızı Oda Keklik hikayesi nedir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli?Ayta Sözeri hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
KIRMIZI ODA KEKLİK KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.
AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER
2000 Dadı – Şarkıcı
2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü
2006 - Arka Sokaklar - Aydan
2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan
2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm
2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt
2009 Kahramanlar - Arzu
2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm
2011 Papatyam - Şebnem Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2012 Acayip Hikayeler - Cansu
2012 Kayıp Şehir - Duygu
2014 Ulan İstanbul - Umay
2015 Paramparça - Nezaket