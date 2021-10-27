Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce okul yapılması planlanan alanı inceledi.

Kaymakam Yüce beraberinde Büyükkarıştan Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve İlçe Milli Emlak Müdürü Onur Belgin ile Büyükkarıştıran beldesinde incelemede bulundu.

Yüce, beldede yapımı planlanan okul ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmen ve velilere "yaya geçitlerinin kullanımı" eğitimi verildi

Lüleburgaz ilçesinde öğretmen ve velilere okul çevrelerindeki "yaya geçitlerinin kullanımı" konusunda eğitim verildi.

Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Balta tarafından katılımcılar bilgilendirildi.

Teorik eğitimi tamamlayan katılımcılara daha sonra Fatih Caddesinde uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Katılımcılar, trafik polisi gözetiminde trafiği keserek güvenli şekilde yolun karşısına geçme uygulaması anlatıldı.

Balkan Şehitliğine fidan dikildi

Lüleburgaz ilçesinde bisiklet gurubu üyeleri Balkan Şehitliğine fidan dikti.

Hedef Doğa Sporları grubu öncülüğünde Karaağaç köyüne yapılan bisiklet turu kapsamında Balkan Şehitliği ziyaret edilerek şehitler anısına fidan dikildi.

Lüleburgaz Bisiklet Akademisinden hareket eden grup 1 saatlik sürüşün ardından Karaağaç Balkan Şehitliğine ulaştı.

Burada fidan diken grup üyeleri, daha sonra fidanlara can suyu verdi.

MHP teşkilatından Evrenspor'a ziyaret

MHP Evrensekiz belde teşkilatı, sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor'u ziyaret etti.

MHP Belde Başkanı Mustafa Alkız ve yönetim kurulu üyeleri statta hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Evrenspor'a Bölgesel Amatör Lig yolunda başarı dileyen Alkız, her zaman takımın yanında olduklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Kadir Kaplan da ziyaretten dolayı MHP belde teşkilatı üyelerine teşekkür etti.