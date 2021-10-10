Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Sislioba ve Balaban köylerini ziyaret etti.

Balaban köyünde kanalizasyon, sulama ve yol çalışmalarını inceleyen Erdoğan, köy muhtarı Cavit Yalçındağ'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, vatandaşların da istek ve sıkıntılarını dinledi. Erdoğan daha sonra Sislioba köyünü ziyaret etti.

Evi yanan aileye ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, evi yanan aileyi ziyaret etti.

Talay, Tozaklı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yangında can kaybı olmamasıyla teselli bulduklarını ifade eden Talay, el ele vererek aileye yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Talay, belediye olarak iyi günde de kötü günde de vatandaşların yanında olduklarını söyledi.