Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile beldedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıf başkanları ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Kadın girişimciler kurulu toplandı

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel başkanlığında Kırklareli Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda bağcılık, meyvecilik, arıcılık ve tıbbi ve aromatik bitkiler konularında mesleki eğitim kursları planlaması yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları değerlendirdi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yılın 9 ayında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı.

Aksoy, bu tür toplantıları problemlerin giderilmesi için, çözüm önerileri değerlendirerek ve karşılıklı fikir alışverişi yapmak için düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda, Anahtar Performans Göstergeleri, DİTAP hedefleri, devam eden projeler ile 2022 yılı proje teklifleri, düzenlenen tarla günleri, ürün masaları, denetim planları ve hayvan sağlığı programı konuları ele alınarak, ilçe müdürlüklerinin personel, bina ve araç durumları değerlendirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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