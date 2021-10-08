Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Umurca köyünü ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Umurca köyünü ziyaret etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'in de hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Yüce, köyde yapımı devam eden kanalizasyon çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yüce, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Gençlik Meclisi Başkanlığına Derecik seçildi

Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mert Derecik, Gençlik Meclisi Başkanlığına seçildi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yönetiminde başkan yardımcıları Kumsal Sude Aksu, Buğra Andaç Yokuş, genel sekreter Canberk Bayrak, sekreter Eylül Naz ve genel kurul temsilcisi Kaan Gökberk Yaşar oldu.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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