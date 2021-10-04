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Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Evrensekiz kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğan Z. (36) idaresindeki 34 KD 3350 plakalı hafif ticari araç, Lüleburgaz istikametine giderken karşı şeritten gelen Faik A. (79) yönetimindeki 34 ZE 0395 plakalı otomobille Evrensekiz beldesi istikametine döndüğü esnada çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 34 KD 3350 plakalı araçtaki yolcular Yusuf K. (41) ve Ayhan Ö. (45) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

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