Kırklareli'nde Sarı Saltuk'un mezarının bulunduğu alana türbe ve cem evi yapılacak

KIRKLARELİ (AA) - Anadolu ve Rumeli'nin fethi esnasında efsaneleşen dervişlerden Sarı Saltuk'un mezarının bulunduğu ifade edilen Babaeski ilçesindeki alana türbe ve cem evi yapılacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Sezgin, türbe, kültür evi ve cem evi yapılması amacıyla alanın Cem Vakfı'na devri için hazırlanan protokolü imzalamak amacıyla valilik makamında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile cem evlerinin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Babaeski ilçesindeki Sarı Saltuk'un mezarının bulunduğu alanın türbe ve cem evi yapılması için Cem Vakfı'na verildiğini anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Sarı Saltuk hazretleri malumunuz olduğu üzere özellikle Balkanlar'ın Türkleştirilmesinde, İslamiyet'in Balkanlar'a yayılmasında çok önemli hizmetleri geçmiş ve Anadolu erenlerinden biridir. Çok büyük bir zattır. Yani aynı Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Mevlana hazretleri gibi özellikle Balkan coğrafyasında çok önemli hizmetlerde bulunmuş büyüğümüzdür. Sarı Saltuk'u asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Ben özellikle Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'a teşekkür ediyorum. Alana türbe yapılarak yanında kültür evi ve cem evi yapılacak."

Sezgin de Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e teşekkür ederek bu uygulamanın örnek olması gerektiğini kaydetti.

Ardından Bilgin ve Sezgin protokolü imzaladı.

Sarı Saltuk kimdir?

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Seyit Battal Gazi'nin soyundan gelen Sarı Saltuk 1227 yılında Sinop'ta doğdu.

Babaeski'de tekke kurduğu, Edirne'de de yaşadığı, 12 dil bildiği ve 4 semavi dinin kitabını hatmettiği belirtilen alperen Sarı Saltuk'un, Ahmet Yesevi tarafından Rumeli'ye gönderildiği öne sürülüyor.

Dobruca'ya geçen ve Balkanlar'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlayan Sarı Saltuk Balkanlar'da derviş olarak anıldığı belirtiliyor.

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